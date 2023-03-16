TAC: Сенатор Грэм предлагает США начать мировую войну с Россией, требуя сбивать российские самолеты

Американский сенатор призвал сбивать российские самолеты в случае перехвата дронов США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин обвинил американского сенатора Линдси Грэма в разжигании полноценного военного конфликта с Россией за его высказывания об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper.

По мнению автора статьи, некоторые политики в Вашингтоне надеялись на то, что недавний инцидент над Черным морем поможет втянуть США в прямой конфликт с Россией. Сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны сбивать российские самолеты, если те перехватывают американские дроны. Грэм заявил, что президент Рейган поступил бы так.

По мнению Девлина, гибель российских пилотов в случае атаки американского беспилотника привела бы к прямой конфронтации Вашингтона с Москвой. Девлин напомнил Грэму, что упомянутый им Рональд Рейган призывал давить на Советский Союз не военным путем, а дипломатическим.

Подобное мнение высказывал и Посол РФ в США Анатолий Антонов. Он заявлял, что нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве станет объявлением войны.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о сенаторе Грэме, который призывал убить президента России Владимира Путина.