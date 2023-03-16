Посол Антонов заявил, что нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве станет объявлением войны

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление сенатора США Линдси Грэма, который после падения американского беспилотника в Черное море призвал Пентагон сбивать российские самолеты.

"Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", - приводит слова Антонова российское посольство в Америке.

Дипломат подчеркнул, что такое столкновение кардинально бы отличалось от прокси-войны, развязанной США против России.

Антонов добавил, что Россия не стремится к конфликту с Соединенными Штатами и продолжает поддерживать контакты по линии Минобороны, чтобы избежать непреднамеренных коллизий.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное стало резкое маневрирование. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали, заверили в оборонном ведомстве.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полеты американских БПЛА в черноморской зоне имеют провокационный характер и создают предпосылки для дальнейшей эскалации. По его словам, Россия не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и реагировать соразмерно.