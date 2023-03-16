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НовостиПолитика16 марта 2023 10:31

Посол России сообщил о контактах с США для предотвращения инцидентов

РФ сделала все возможное для предотвращения инцидента с американском беспилотником в Черном море, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по линии Министерства обороны для предотвращения возможных инцидентов, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии Минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией»,– сказал он журналистам.

Как отметил дипломат, Россия сделала все возможное для предотвращения инцидента с американском беспилотником в Черном море, в частности заблаговременно предупредила международное сообщество об установленных в целях проведения спецоперации на Украине границах района временного режима использования воздушного пространства. По мнению Антонова, непрофессионализм в этой ситуации проявили американские военные.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. В ведомстве заявили, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.