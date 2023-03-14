Минобороны России заявило о нарушении режима использования воздушного пространства вблизи Крыма американским беспилотником

Дрон MQ-9. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования летательный аппарат перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», – сказано в Telegram-канале Минобороны. Как подчеркнули в ведомстве, российские истребители не применяли бортовое вооружение и не сталкивались с американским беспилотником. После падения MQ-9 самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, резюмировали в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Утверждается, что два российских истребителя Су-27 якобы совершили перехват дрона, при этом несколько раз перед столкновением экипажи самолетов «сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом».

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