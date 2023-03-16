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НовостиНедвижимость16 марта 2023 11:35

Россияне стали брать больше ипотеки на строительство частных домов

За два месяца выдано кредитов на 28 млрд рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
За два месяца выдано кредитов на 28 млрд рублей

За два месяца выдано кредитов на 28 млрд рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам первых двух месяцев 2023 года на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России предоставлено более 6,6 тыс. кредитов на сумму 28 млрд рублей. Спрос на ипотеку в сегменте частного домостроения по-прежнему значимо поддерживается льготными программами, на которые приходится порядка 80% общего объема выдач, сообщил директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков на круглом столе «Ипотечное кредитование ИЖС: домокомплекты из легких стальных тонкостенных конструкций».

«Сегодня ипотека является мощным драйвером развития индивидуального жилищного строительства. По нашим оценкам с использованием ипотечных кредитов в стране уже строится каждый десятый частный дом, хотя в среднесрочной перспективе может строиться каждый второй, - пояснил Евгений Квасенков. - В частности, принципиальное значение для развития этого сегмента рынка имеет индустриальное домостроение. Мы считаем, что именно в индустриализации рынка, широком применении типовых проектов, в том числе домокомплектов высокой заводской готовности, лежат основы для качественного рывка рынка ИЖС, проникновения сюда финансовых инструментов и повышения их доступности».

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

В ходе заседания, прошедшего на площадке производителя домокомплектов Knauf Prefab Construction, эксперты ДОМ.РФ и крупнейших ипотечных банков обсудили текущую ситуацию со строительством жилья и возможные меры поддержки. Они отметили, что домокомплекты, в том числе произведенные из легких стальных конструкций, имеют ряд преимуществ относительно традиционных способов частного домостроения. Среди ключевых – высокая ликвидность, короткие сроки строительства при сохранении качества, а также понятная и прозрачная стоимость. Использование домокомплектов при ипотечном кредитовании частного сектора уменьшает риски недостаточной ликвидности жилого дома, а также сокращает период его экспозиции, а значит – открывает перспективы для снижения ипотечных ставок.

В пресс-службе компании отметили, что в пилотном режиме дисконт к процентной ставке в размере 0,5 процентных пункта уже применяется Банком ДОМ.РФ на кредитование ИЖС с использованием домокомплектов ряда компаний-изготовителей.

По мнению участников рынка для расширения финансовых инструментов в этом сегменте необходима уверенность, что домокомплекты будет правильно смонтированы на строительной площадке с соблюдением всех норм и правил изготовителя. Для этого среди предложений прозвучало создание общедоступного реестра профессиональных подрядчиков и системы его регулярной верификации. Этот процесс, в частности, возможно организовать на базе суперсервиса «строим.дом.рф». С учетом состоявшегося обсуждения участники договорились подготовить мотивированные предложения по совершенствованию процессов ипотечного кредитования на цели ИЖС.