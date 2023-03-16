Россияне стали брать больше ипотеки на строительство частных домов

За два месяца выдано кредитов на 28 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам первых двух месяцев 2023 года на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России предоставлено более 6,6 тыс. кредитов на сумму 28 млрд рублей. Спрос на ипотеку в сегменте частного домостроения по-прежнему значимо поддерживается льготными программами, на которые приходится порядка 80% общего объема выдач, сообщил директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков на круглом столе «Ипотечное кредитование ИЖС: домокомплекты из легких стальных тонкостенных конструкций».

«Сегодня ипотека является мощным драйвером развития индивидуального жилищного строительства. По нашим оценкам с использованием ипотечных кредитов в стране уже строится каждый десятый частный дом, хотя в среднесрочной перспективе может строиться каждый второй, - пояснил Евгений Квасенков. - В частности, принципиальное значение для развития этого сегмента рынка имеет индустриальное домостроение. Мы считаем, что именно в индустриализации рынка, широком применении типовых проектов, в том числе домокомплектов высокой заводской готовности, лежат основы для качественного рывка рынка ИЖС, проникновения сюда финансовых инструментов и повышения их доступности».

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

В ходе заседания, прошедшего на площадке производителя домокомплектов Knauf Prefab Construction, эксперты ДОМ.РФ и крупнейших ипотечных банков обсудили текущую ситуацию со строительством жилья и возможные меры поддержки. Они отметили, что домокомплекты, в том числе произведенные из легких стальных конструкций, имеют ряд преимуществ относительно традиционных способов частного домостроения. Среди ключевых – высокая ликвидность, короткие сроки строительства при сохранении качества, а также понятная и прозрачная стоимость. Использование домокомплектов при ипотечном кредитовании частного сектора уменьшает риски недостаточной ликвидности жилого дома, а также сокращает период его экспозиции, а значит – открывает перспективы для снижения ипотечных ставок.

В пресс-службе компании отметили, что в пилотном режиме дисконт к процентной ставке в размере 0,5 процентных пункта уже применяется Банком ДОМ.РФ на кредитование ИЖС с использованием домокомплектов ряда компаний-изготовителей.

По мнению участников рынка для расширения финансовых инструментов в этом сегменте необходима уверенность, что домокомплекты будет правильно смонтированы на строительной площадке с соблюдением всех норм и правил изготовителя. Для этого среди предложений прозвучало создание общедоступного реестра профессиональных подрядчиков и системы его регулярной верификации. Этот процесс, в частности, возможно организовать на базе суперсервиса «строим.дом.рф». С учетом состоявшегося обсуждения участники договорились подготовить мотивированные предложения по совершенствованию процессов ипотечного кредитования на цели ИЖС.