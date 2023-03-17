В Японии предрекли Западу войну за ресурсы из-за Украины Фото: REUTERS

Между западными странами из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun.

Как говорится в материале, западные страны вскоре потеряют доступ к стратегическим ресурсам и дешевым товарам, после чего должны будут воевать за них друг с другом. Автор статьи напоминает о первом нефтяном кризисе, который произошел 50 лет назад и был вызван четвертой арабо-израильской войной, а в итоге шесть стран Персидского залива более чем в три раза подняли цены на нефть.

«Сегодня мир, страдающий от стремительного роста цен на энергоносители в результате российской военной спецоперации на Украине, похоже, вновь переживает события полувековой давности», - сказано в статье, автор которой полагает что для победы над кризисом необходимо развивать международное сотрудничество.

Напомним, накануне ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил о неспособности западных стран победить Россию на поле боя. По его словам, вместо прямых столкновений Запад провоцирует беспорядки.