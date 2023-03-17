Минэнерго Украины заявило о планах начать собственное производство ядерного топлива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство энергетики Украины заявило о планах наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в будущем сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке.

«По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти через три года», - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что в Украине уже запущено производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а вскоре собираются перейти к производству сборок для реакторов ВВЭР-440. Сообщается, что по этому проекту «Энергоатом» работает вместе с компанией Westinghouse из США.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что в будущем Украина намерена поставлять ядерное топливо на рынки европейских стран, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440 и у которых на данный момент нет альтернативы российскому топливу.

Напомним, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости предотвратить «ядерную аварию во время текущего конфликта», сообщив о планах расширить присутствие организации на Украине.