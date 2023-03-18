Путин подписал закон о наказании до 12 лет колонии за незаконную передачу военных товаров и технологий иностранцам

Путин подписал закон о наказании до 12 лет колонии за незаконный передачу военных товаров и технологий иностранцам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принял закон о наказании до 12 лет колонии за незаконную передачу вооружения и военной техники иностранцам.

Как писал сайт KP.RU, согласно закону, максимальное наказание предусмотрено, если преступление совершили в составе организованной группы. Тогда нарушители получат от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Если незаконные передача вооружения с группой лиц по предварительному сговору, то предусмотрено наказание в виде срока от пяти до десяти лет лишения свободы, а штраф составит до миллиона рублей. В случае, когда гражданин действовал в одиночку грозить от трех до семи лет тюремного заключение.

Предметом преступления считаются товары и технологии, оружия и военная техника, а также услуги, в отношении которых был ранее установлен экспортный контроль.