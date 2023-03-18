Владимир Путин открыл в Крыму детский центр "Корсунь" и школу искусств для детей

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Фото: Пресс-служба губернатора Севастополя/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Крым в честь девятой годовщины вхождения полуострова в состав России посетил историко-археологический парк “Херсонес Таврический” в городе-герое Севастополе открыл построенные на территории парка детский центр “Корсунь” – филиал “Артека” и школу искусств для детей.

Напомним, российский лидер на годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал самостоятельно за рулем черного внедорожника. Его сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и председатель Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов, вместе с которыми Владимир Путин открыл в Севастополе первый объект музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Также в ходе своего визита российский лидер подвел итоги первого этапа строительства парка. Эти объекты уже скоро смогут увидеть посетители. Планируется, что на территории, прилегающей к Херсонесу, сформируют новый музейный комплекс до следующего года.