Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля в день воссоединения Крыма с Россией

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Фото: Пресс-служба губернатора Севастополя/ТАСС

Президент России Владимир Путин лично приехал на полуостров на девятилетие воссоединения Крыма с Россией. Об этом свидетельствует видео, опубликованное телекомпаниями в субботу, 18 марта 2023 года.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что президент России приехал в Севастополь сам за рулем.

О том, что российский лидер может лично приехать на полуостров на девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, сайт KP.RU рассказывал 12 марта. Позже, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина есть планы принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта.

Днем ранее, 17 марта 2023 года, график президента также был частично посвящен вопросам развития полуострова. Владимир Путин поручил кабинету министров РФ проработать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Крыму.

В день празднования воссоединения Крыма с РФ российский лидер подвел итоги первого этапа строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический», открыл детский центр «Корсунь» и школу искусств для детей. Эти объекты уже скоро смогут увидеть посетители. Планируется, что на территории, прилегающей к Херсонесу, сформируют новый музейный комплекс до следующего года.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как российский лидер в 2019 году приезжал в Симферополь, где с местными жителями отпраздновал годовщину воссоединения Крыма с Россией. В 2020 году президент также не изменил своим планам - посетил Севастополь, наградил строителей Крымского моста и встретился с общественниками.