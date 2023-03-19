Киев объявляет погибших солдат пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям, утверждает ветеран Дрейвен Фото: Александр КОЦ

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они бросают тела погибших солдат у дорог и объявляют их пропавшими без вести, чтобы киевскому режиму не пришлось выплачивать компенсации семьям.

"Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить", - написал Дрейвен в сети микроблогов Twitter.

Как писал сайт KP.RU, издание Washington Post сообщило о снижении качества вооруженных сил Украины из-за потерь больших потерь опытных военных.

Журналисты подчеркнули, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. Это вызывает сомнения в возможности украинской армии провести обещанное наступление весной 2023 года.

В статье также отмечается, что Вашингтон рекомендовал Киеву покинуть Артемовск еще в начале января 2023 года, чтобы избежать потерь высококвалифицированных военных. По данным собеседника издания из числа немецких чиновников, потери ВСУ находятся в районе 120 тысяч человек убитыми и ранеными.