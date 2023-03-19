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НовостиПолитика19 марта 2023 6:49

Ветеран армии США Дрейвен заявил, что ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших

Украинская армия бросает тела солдат у дорог, объявляя их пропавшими без вести
Роман КИЛЬМЯШКИН
Киев объявляет погибших солдат пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям, утверждает ветеран Дрейвен

Киев объявляет погибших солдат пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям, утверждает ветеран Дрейвен

Фото: Александр КОЦ

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они бросают тела погибших солдат у дорог и объявляют их пропавшими без вести, чтобы киевскому режиму не пришлось выплачивать компенсации семьям.

"Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить", - написал Дрейвен в сети микроблогов Twitter.

Как писал сайт KP.RU, издание Washington Post сообщило о снижении качества вооруженных сил Украины из-за потерь больших потерь опытных военных.

Журналисты подчеркнули, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. Это вызывает сомнения в возможности украинской армии провести обещанное наступление весной 2023 года.

В статье также отмечается, что Вашингтон рекомендовал Киеву покинуть Артемовск еще в начале января 2023 года, чтобы избежать потерь высококвалифицированных военных. По данным собеседника издания из числа немецких чиновников, потери ВСУ находятся в районе 120 тысяч человек убитыми и ранеными.