Качество ВСУ сильно снизилось в ходе спецоперации Фото: REUTERS

Издание Washington Post сообщило о снижении качества вооруженных сил Украины из-за потерь больших потерь опытных военных. В издании подчеркнули, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. Это вызывает сомнения в возможности украинской армии провести обещанное наступление весной 2023 года.

В статье также отмечено, что Вашингтон рекомендовал Киеву покинуть Артемовск еще в начале января 2023 года, чтобы избежать потерь высококвалифицированных военных. По данным одного немецкого чиновника, приведенных в статье Washington Post, потери ВСУ на данный момент находятся в районе 120 тысяч человек убитыми и ранеными.

Отдельно в статье приводятся слова украинского чиновника, который обвинил Запад в недостаточной помощи в поставках танков. Он сомневается, что у ВСУ достаточно ресурсов для наступления. "У нас нет людей или оружия", — отметил чиновник.

О готовящемся наступлении Киева на Запорожском направлении ранее рассказывал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, и заявлял о том, что это наступление приведет к краху киевского режима.

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