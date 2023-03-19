Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ЖКХ столицы с профессиональным праздником

19 марта отмечают День работников ЖКХ. Фото: Кадр видео

Свой праздник сегодня отмечают те, кто обеспечивают чистоту на улицах городов, свет и тепло в квартирах, уют и комфорт в парках. Огромную армию коммунальных служб столицы поздравил с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живёт наш мегаполис, - написал мэр в в своем телеграм-канале. - С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело».

Мэр напомнил, что в прошлом году специалисты московского ЖКХ работали в городах Донбасса.

«Восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска, - отметил Собянин. - Этот год тоже обещает новые задачи, с которыми — я уверен — вы успешно справитесь. Спасибо вам, друзья, за добросовестную работу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов».

Специалистов городских служб с профессиональным праздником поздравил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Столичные коммунальщики сегодня достойно выполняют свою задачу, свои функции, - сказал глава Комплекса городского хозяйства во время онлайн-конференции в «Россия сегодня». - Это примерно 500 тысяч работников отрасли, которые ежедневно, 24/7, выполняют свои обязанности перед москвичами, создавая комфорт в нашем городе. Москва сегодня по праву считается самым комфортным городом – и коммунальщики этого заслужили. Хочу всех коммунальщиков нашей великой России поздравить с этим прекрасным праздником. Спасибо вам за труд на благо россиян! С праздником, уважаемые коллеги!».