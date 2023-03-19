Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции

Люди выходят на улицы, выражая свое недовольство повышением пенсионного возраста в стране Фото: REUTERS

Жители Франции продолжают протестовать против пенсионной реформы. В воскресенье, 19 марта, акции еще не начались, однако утром стало известно, что ночью кто-то закидал камнями офис лидера партии республиканцев Эрика Сьотти. Об этом сообщает французское издание Le Monde, которое ведет текстовую трансляцию с митингов.

Несколько дней подряд в Париже, Бордо, Руане, Гренобле, Ницце и других крупных городах проходят протесты. Люди выходят на улицы, выражая свое недовольство повышением пенсионного возраста в стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, МВД Франции подтвердило, что в четверг на акциях было задержано 310 человек, из них 258 в Париже, в пятницу в столице задержали еще 61 человека. Протестующие кидали в сотрудников полиции камни и петарды. Чтобы их успокоить, правоохранителям пришлось использовать водометы и слезоточивый газ.

По разным оценкам, некоторые акции протеста собрали до нескольких тысяч участников. Из-за пенсионной реформы жители Франции также устраивают забастовки. Так, остановил работу один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в стране, в Париже отказываются работать уборщики мусора.

Напомним, в четверг правительство Франции без голосования в парламенте приняло проект закона, вносящий изменения в пенсионную реформу, применив 3 параграф 49 статьи конституции страны. Поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет анонсировал глава государства Эмманюэль Макрон еще во время предвыборной гонки.