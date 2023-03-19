Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о скором импичменте Фото: REUTERS

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин вновь остро высказался о действующем президенте страны Владимире Зеленском, предупредив о том, что вскоре его может ждать импичмент. Об этом Соскин заявил на своём YouTube-канале.

Соскин заявил, что все указы, которые за последнее время опубликовал Зеленский, попросту незаконны и противоречат конституции Украины. И в таком случае, в скором времени действующему президенту придётся столкнуться с процедурой импичмента. По мнению бывшего советника президента, Зеленский попросту прикрывается военным положением, чтобы безнаказанно совершать незаконные деяния.

В качестве примера Соскин привёл коррупцию. Все заявления Зеленского о том, как он борется с коррумпированностью украинской системы, нивелируются исполнением его собственных желаний. Например, когда он отправил в отставку главу Конституционного суда, хотя по всем законам не имел права этого делать.

Также Соскин упрекнул Зеленского и его администрацию в бесконечной лжи, потребовав предоставлять прозрачную информацию о происходящем на поле боя, а также о том, на что тратятся присылаемые с Запада бесконечные миллиарды долларов.

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