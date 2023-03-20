Рогов заявил о скрытых посланиях Путина Западу во время визита в Мариуполь Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин во время своего визита в Мариуполь оставил несколько скрытых посланий западным странам, назвав одной из подобных «пасхалок» посещение главного зала городской филармонии.

«Наш президент оставил несколько пасхалок Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них - посещение главного зала местной филармонии», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации, который отметил, что именно в этом зале собираются провести трибунала над украинскими военными преступниками.

Рогов назвал визит российского лидера в филармонию признаком того, что идея проведения трибунала еще не была снята с повестки. По его словам, данный зал уже подготовлен, поскольку там имеется трибуна для обвинения, а также места для адвокатов.

Напомним, в ходе своего визита в Мариуполь в воскресенье, 19 марта, глава государства поручил профильным ведомствам разобраться с проблемами, озвученными жителями города во время личной встречи с ним.