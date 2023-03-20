Путин призвал пресекать любые попытки раскачать общество Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел РФ заявил, что в 2022 году выросло число преступлений экстремистской направленности, отметив, что незаконные уличные акции, провокации, которые пытаются расколоть общество, должны оперативно пресекаться.

«В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности ... Единство и сплоченность многонационального общества России было всегда нашей силой. Поэтому любые попытки раскачать общество должны пресекаться», - заявил глава государства, отметив, что о преступления достаточно подробно говорили в ходе недавних заседаний коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре.

Напомним, ранее Путин поручил разработать специальный курс по преступлениям нацизма для студентов педагогических специальностей. Как писал сайт KP.RU, в данном курсе речь будет идти о преступлениях нацизма, которые совершены в XX-XXI веках, а будущие педагоги будут изучать эти данные в рамках обучения технологиям ведения классных часов.