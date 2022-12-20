Путин поручил разработать курс по преступлениям нацизма для будущих педагогов. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать курс по преступлениям нацизма для студентов педагогических специальностей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля, документ доступен здесь.

Речь идет о преступлениях нацизма, совершенных в XX – XXI веках. Будущие педагоги будут изучать эту информацию в рамках обучения технологиям ведения классных часов.

Также Путин поручил включить материалы о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в основные общеобразовательные программы. Сообщается, что эта информация будет включена в учебные издания.

Также сообщалось, что президент Владимир Путин подписал 40 новых законов: о мобилизованных, оплате труда и охране космоса.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа.

Тем временем на совете ООН страны НАТО впервые открыто поддержали фашизм.

Одним из самых опасных социальных вирусов назвали эксперты героизацию нацизма во время Круглого стола, посвященного Международному дню солидарности борьбы с терроризмом и памяти жертв фашизма.