Владимир Путин отметил отсутствие артиста балета Полунина на награждении молодых деятелей культуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вручении премии Президента России молодым деятелям искусства Владимир Путин отметил, что один из призёров не явился за положенной ему наградой. Речь идёт об артисте балета Сергее Полунине.

Глава государства заявил что Полунин, несмотря на свою молодость, уже накрепко вписал своё имя в мировую историю развития хореографии. Путин отметил весомый вклад артиста, удостоив его личной премией за вклад в искусство Российской Федерации.

«Только чего-то я его не вижу», - добавил Путин, после того как объявил о награждении Полунина.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 22 марта в Кремле Владимир Путин вручил премию Президента молодым деятелям российской культуры, отличившимся в областях литературы и искусства. Глава государства поблагодарил призёров за весомый вклад, любовь к родине и помощь в становлении молодых поколений.