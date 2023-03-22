Владимир Путин вручил премии Президента молодым деятелям культуры за 2022 год Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вручил в среду, 22 марта, награды выдающимся деятелям в области литературы и искусства. Президентские премии получили люди искусства, занимающиеся произведениями для детей и юношества. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Вручение премий Президента России состоялось в преддверии Дня работника культуры, который в стране отмечают 25 марта. Путин поблагодарил всех деятелей культуры, которые бескорыстно и искренне любят свою страну и её жителей, развивая российское общество и помогая в становлении молодых граждан.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Владимир Путин присудил премию Президента Российской Федерации молодым деятелям культуры - режиссёру Айдару Заббарову, скульптору Екатерине Пильниковой и артисту балета Сергею Полунину.