ВСУ пригрозили гражданам Украины уголовными делами за посты в соцсетях о ракетах и дронах Фото: REUTERS

Гражданам Украины пригрозили многочисленными уголовными делами, в том числе возбуждёнными постфактум, за публикации о запусках и пролётах ракет, беспилотников и иных объектах воздушных сил ВСУ. Об этом заявил спикер ВС Украины Юрий Игнат.

По словам Игната, уже сейчас готовятся уголовные дела, связанные с регулярными публикациями в телеграм-каналах, посвящёнными движению украинских БПЛА и ракет. Где-то в соцсетях выкладывали скриншоты размещения радарных систем ВСУ, и даже записи из системы, позволяющей в режиме реального времени отслеживать все перемещения в воздушном пространстве Украины.

Игнат считает, что эти публикации ведут к ослаблению Украины, и пообещал привлечь каждого кто ими занимается к ответственности. Материалы, подтверждающие факты подобных публикаций, ВС ВСУ уже передали в надзорные органы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Игнат признал неспособность украинских систем ПВО перехватывать большую часть российских ракет.