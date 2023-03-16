Спикер ВСУ Игнат признал неспособность Украины сбивать ракеты «Искандер-М» и «Оникс» Фото: Александр КОЦ

Украинские средства противовоздушной обороны не способны сбить ряд российских ракет, таких как «Искандер-М» и «Оникс». В этом признался 16 марта 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, также перечислил ещё ряд российских ракет и устройств, которым Киеву нечего противопоставить. Об этом он заявил на одном из местных телеканалов.

Так, помимо вышеназванных баллистических ракет, ВСУ ничего не могут сделать с «Кинжалами», ракетами Х-22 и Х-31П, управляемыми ракетами С-300 и реактивными боеприпасами РСЗО «Смерч». По словам Игната, все эти снаряды летят с огромной скоростью, и по сути находятся в свободном падении. Чтобы сбить такую ракету - нужно иметь специализированные системы ПВО, которых у Украины нет.

Приводя пример, Игнат рассказал о том, что за всё время спецоперации ВСУ не смогли сбить ни одной сверхзвуковой ракеты Х-22. Хоть системы ПВО и засекают их - они не успевают физически что-либо сделать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что поставки ЗРК Patriot для Киева в очередной раз оказались окутаны таинственными проблемами, из-за которых никак не поступят на вооружение ВСУ.