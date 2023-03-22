Минобороны: Шойгу обсудил с главой МО Турции Акаром зерновую сделку, Сирию и Нагорный Карабах

Министры обороны Турции и России провели переговоры 22 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акара. Об этом в среду, 22 марта 2023 года, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе разговора министры обсудили “зерновую сделку”, а также ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе. Ранее в министерстве обороны Турции сообщали, что в ходе переговоров турецкая сторона отметила важность бесперебойных поставок зерна.

Переговоры, по сообщению Минобороны РФ, прошли по инициативе Турции. Также в ходе диалога было выражено мнение, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана окажут значительное влияние на мир и стабильность в Сирии, и что продолжение переговоров очень важно.

Как писал ранее сайт KP.RU, в начале марта 2023 года спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов в ходе переговоров с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром подтвердил нацеленность Москвы и Анкары на дальнейшую координацию усилий по обеспечению устойчивого мира и безопасности в Сирии и вокруг нее.