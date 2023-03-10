Спецпредставитель Путина обсудил с послом Турции в РФ урегулирование конфликта в Сирии Фото: Александр КОЦ

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром урегулирование в Сирии, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ходе беседы было продолжено предметное обсуждение ближневосточной проблематики с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования. Была подтверждена нацеленность Москвы и Анкары на дальнейшую координацию усилий по обеспечению устойчивого мира и безопасности в Сирии и вокруг нее», – сказано на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом предпринимаемые Москвой меры по нормализации отношений Турцией и Сирией.

Глава российского МИД отметил, что Москва оказывает необходимую помощь Сирии, так же как и арабские страны. Такая «гуманитарная солидарность» должна создать условия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, отметил он.