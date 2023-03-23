Более полумиллиона семей в России воспользовались «Семейной ипотекой» с господдержкой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Программой «Семейная ипотека» до 6%, оператором которой выступает ДОМ.РФ, с момента её запуска в январе 2018 года воспользовались уже более 500 тысяч российских семей. В общей сложности выдано кредитов почти на 2 трлн рублей.

По данным ДОМ.РФ, чаще всего «Семейную ипотеку» оформляют в Московской области (57,9 тыс. кредитов), Москве (57,2 тыс.), Санкт-Петербурге (42,5 тыс.), Краснодарском крае (30,1 тыс.), Тюменской области (22,3 тыс.), Татарстане (20,1 тыс.), Свердловской области (19,4 тыс.), Башкирии (15,8 тыс.), Новосибирской области (15,5 тыс.) и Ленинградской области (14,1 тыс.).

«Реализация программ, направленных на улучшение демографии, повышение уровня жизни семей с детьми, является сегодня одним из ключевых направлений государственной политики. Меры социальной и семейной поддержки, в том числе программа «Семейной ипотеки», позволяющая приобретать жилье по льготной ставке, вошли в национальный проект «Демография» с горизонтом действия до 2024 года. Мы видим существенный благотворный эффект от ее реализации, ведь для многих семей жилищный вопрос – ключевой фактор при принятии решения о появлении ребенка. Во многом ее действие способствовало рождению более 500 тысяч детей», - прокомментировала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Сегодня на долю «Семейной ипотеки» в выдачах по льготным программам приходится уже более 48% по количеству кредитов и 47% по сумме (в 2022 году – 35% и 36% соответственно). Банки предлагают более низкие ставки по программе, чем официально установленный предельный уровень — до 6%. Средневзвешенная ставка по программе топ-15 ипотечных банков составила 5,59%.

«Программы с госучастием – один из ключевых механизмов для стабильной работы отрасли сегодня. Поддерживая спрос, они позволяют застройщикам запускать новые проекты. Мы видим, что объемы строительства жилья удерживаются выше прошлогоднего уровня уже седьмой месяц подряд. За первые два месяца этого года в стране началось возведение более 6,5 млн кв. м жилья - на 9% больше, чем в прошлом. Во многом спрос на жилье поддерживают программы, направленные на семьи с детьми, такие как «Семейная ипотека». Она стала важным инструментом демографической политики. Ее продление до середины 2024 года показало важность оказываемой поддержки семей с детьми в решении их жилищного вопроса. Мера также позволяет семьям, которые уже платят за ипотеку, рефинансировать ее и облегчить финансовую нагрузку», - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По поручению Президента РФ «Семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитывается как минимум двое детей до 18 лет (ранее в программе могли участвовать только семьи с детьми, родившимися после 2018 года). По оценке ДОМ.РФ, изменение условий принесет дополнительно порядка 30 тыс. кредитов в год. В 2023 году программой смогут воспользоваться около 165 тыс. семей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что с учетом социальной значимости льготных программ, а также в связи с выделением значительных бюджетных средств на данные программы необходимо рассмотреть вопрос о создании механизмов, направленных на мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств по кредитным договорам и анализ рисков возникновения у них трудностей по погашению кредитов. «Такой мониторинг позволит отследить достижение реального результата по улучшению жилищных условий граждан, а также снизить количество случаев взыскания имущества, избежать неэффективного расходования бюджетных средств», - подчеркнул Анатолий Аксаков.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, о программе «Семейной ипотеки» знают более 45% россиян. Ответы на вопросы о мере господдержки и возможностях по оформлению кредита россияне получают в федеральном консультационном центре ДОМ.РФ по горячей линии или на сайте спроси.дом.рф.