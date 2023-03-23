Главный оппонент Трампа на выборах признал ошибочным участие США в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вовлечённость США в конфликт на Украине, с точки зрения поставок вооружения, необходимо прекратить. Все дальнейшие потуги в этом направлении станут большой ошибкой для Штатов. Об этом заявил 23 марта главный конкурент Дональда Трампа на выборах, губернатор Флориды Рон Десантис.

По мнению Десантиса, властям США следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны, которых за время украинского конфликта накопилось бесчисленное множество. Прежде всего, нужно восстановить банковскую систему, заняться энергетической безопасностью и защитой своих границ.

Также губернатор Флориды заявил, что действующий президент США Джо Байден своими действиями рискованно приближает вероятность войны с Россией, в частности поставками Киеву суперсовременной военной техники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в США полным ходом идёт процесс, через который демократы пытаются не дать Дональду Трампу стать президентом. Решение о его аресте будет принято после 23 марта 2023 года.