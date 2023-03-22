NYT: Решение об аресте Трампа примут не раньше 23 марта 2023 года

Трамп предполагал, что его могут арестовать 21 марта 2023 года Фото: REUTERS

Издание New York Times в среду, 22 марта 2023 года, сообщило, что решение об аресте бывшего президента США Дональда Трампа не будет принято 22 марта. В статье отмечено, что конкретные сроки на данный момент не ясны, а следствие ведется тайно.

Издание отмечает, что обвинение Трампу могут предъявить не раньше четверга. Более того, само обвинительное заключение не является бесспорным, и для его предъявления требуется голос большинства из 23 присяжных.

Как писал ранее сайт KP.RU, бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Socia заявил о том, что его могут арестовать 21 марта 2023 года. В своем сообщении он призвал американцев в случае его ареста выходить на протесты.

Напомним, 10 марта 2023 года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, осуществлённых в разгар президентской кампании 2016 года.