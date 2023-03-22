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НовостиВ мире22 марта 2023 16:54

NYT: Решение об аресте Трампа примут не раньше 23 марта 2023 года

Ранее Трамп заявлял, что его могут арестовать уже 21 марта
Сергей ЧИКОВ
Трамп предполагал, что его могут арестовать 21 марта 2023 года

Трамп предполагал, что его могут арестовать 21 марта 2023 года

Фото: REUTERS

Издание New York Times в среду, 22 марта 2023 года, сообщило, что решение об аресте бывшего президента США Дональда Трампа не будет принято 22 марта. В статье отмечено, что конкретные сроки на данный момент не ясны, а следствие ведется тайно.

Издание отмечает, что обвинение Трампу могут предъявить не раньше четверга. Более того, само обвинительное заключение не является бесспорным, и для его предъявления требуется голос большинства из 23 присяжных.

Как писал ранее сайт KP.RU, бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Socia заявил о том, что его могут арестовать 21 марта 2023 года. В своем сообщении он призвал американцев в случае его ареста выходить на протесты.

Напомним, 10 марта 2023 года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, осуществлённых в разгар президентской кампании 2016 года.