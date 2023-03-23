Мишустин поздравил Слуцкого с возвращением РУДН исторического названия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о возвращении имени Патриса Лумумбы Российскому университету дружбы народов (РУДН). Соответствующий приказ о возвращении институту исторического названия был подписан в четверг, 23 марта 2023 года.

“Буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету дружбы народов” – сообщил Мишустин в обращении к Леониду Эдуардовичу Слуцкому.

Как писал ранее сайт KP.RU, 19 марта 2023 года началась вторая по счету парламентская конференция “Россия-Африка”, на которую приехали депутаты из почти сорока стран. Российский университет дружбы народов изначально был создан для подготовки национальных кадров из Африки и Азии, и носил имя Патриса Лумумбы – героя борьбы за независимость и первого премьера Демократической Республики Конго, убитого в 1961 году за антизападную политику.