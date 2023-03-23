Нумеролог ответил, сулит ли брак 23.03.2023 счастье молодоженам Фото: Артем КИЛЬКИН

23 марта выпала очередная красивая дата для свадеб. 23.03.2023 в стране было зарегистрировано сотни браков, молодожены верят, что необычное сочетание цифр станет залогом счастливой семейной жизни. Так ли это, ответил нумеролог Алекс Ройтблат.

- Всякий официальный брачный союз имеет свое число-покровителя: от 1 до 9. Допустим, вам с избранником удалось назначить дату регистрации на 23.03.2023. Предварительно складываем все числа даты. У нас выйдет 15. Затем сложим 1 и 5. Получится 6. Шестерка и будет числом брака в данном случае, - рассказывает, международный цифровой психолог сайту mk.ru.

Семейной жизни покровительствуют цифры 3, 6 и 8. Так что 23 марта удачная дата. Супругам она сулит счастье, взаимопонимание и уважение.

Муж и жена смогут находить общий язык даже в том случае, если конфликтная ситуация связана не с отношениями, а, например, с деньгами или родственниками.

Все остальные цифры считаются неудачными для брака. 1 – это сражения за власть, 4 – обрекает на страх потери чего-либо ценного, 9 – эмоциональные бури, которые вымотают мужа и жену.

Если говорить про 23 марта 2023 года, то дата все же имеет свои тонкости, она подойдет не всем брачующимся. Это не лучший день для супругов, рожденных 1, 10, 19, 28, 2,11, 20, 29, 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца.