Стало известно, во сколько обойдется поездка в Китай для россиян Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Тревел-эксперт Лариса Аханова рассказала, что по сравнению с доковидными временами, стоимость поездок в Китай сильно выросла — минимум в два раза. Причина заключается в том, что раньше власти КНР субсидировали чартеры, а сейчас остались только регулярные перевозки. Повлиял и рост юаня к рублю, пишет NEWS.ru.

Как рассказала эксперт, в 2019 году экскурсионный тур в Шандун на двоих стоил 150–170 тыс. руб. В эту стоимость входили все перелеты, междугородные поезда и проживание в четырех- или пятизвездочном отели с завтраками в течение недели. Те, кто выбирал вариант подешевле и заселялись в трехзвездочные гостиницы, могли потратить всего порядка 100 тыс. рублей. Сейчас же цены выросли минимум вдвое.

Ранее KP.RU писал, что возвращения безвизового посещения КНР стоит ждать не раньше лета. Арсений Крепский, руководитель агентства по туризму Приморского края отметил, что с российской стороны все документы готовы, осталось ждать только разрешения от Китая.