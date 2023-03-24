«Все получилось экспромтом». Хуснуллин рассказал о поездке Путина в Мариуполь

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что поездка Путина в Мариуполь была экспромтом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поездка президента РФ Владимира Путина была экспромтом, ни один из объектов не готовили заранее к приезду президента. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в опубликованном в его Telegram-канале видео.

По словам Хуснуллина, Путин сам выбрал маршрут поездки.

«Люди - это было как анекдот. «О, Путин! Быть не может!». Народ стал выходить из квартир, все получилось экспромтом и очень по-доброму. Свои вопросы задали, что их интересует», - рассказал вице-премьер о том, как проходило общение президента с жителями Мариуполя.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Мариуполь в воскресенье, 19 марта 2023 года. Это стало первой поездкой главы государства в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.

Путин объехал Мариуполь за рулем и зашел в гости к жителям. Подробности здесь на KP.RU.

Что жители Мариуполя сказали Владимиру Путину, читайте здесь.

Путин сделал серьезные выводы после общения с людьми в Мариуполе и поручил МВД быстро решать вопросы получения гражданства жителей новых российских регионов.