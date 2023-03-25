Медведев рассказал о проблеме, которую решила спецоперация

Медведев заявил, что спецоперация решила проблему аморфности российского общества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине решила проблему аморфности российского общества. По его словам, после начала боевых действий люди понимают, что должны защищать свою страну.

«Наше общество было аморфным. Оно стало гораздо более благополучным, чем в девяностые годы. Но вот эта аморфность, которая возникла в последнее время, в том числе за счет роста потребительского уровня жизни», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ.

Как сказал Медведев, россияне «не должны были определяться на чьей они стороне», а после начала специальной военной операции, по его словам, прошла «структуризация общества», а также общественных интересов, когда граждане «понимают, что они должны защищать свою Родину».

Напомним, в своем интервью зампред Совбеза РФ также указал на необходимость достичь целей спецоперации, заявив, что российская армия может дойти до Львова и Киева для того, чтобы «истребить заразу».