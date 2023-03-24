Медведев заявил, что российская армия может дойти до Львова и Киева, чтобы «истребить заразу» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ход специальной военной операции, сказал о том, что исключать ничего нельзя, допустив, что российская армия может идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу».

«Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти - значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ.

Медведев подчеркнул необходимость добиться всех целей, которые были поставлены, по защите российских территорий, а также отметил, что отвечать на вопрос о сроках проведения специальной военной операции некорректно. Как заявил политик, оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий РФ.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что достижение целей специальной военной операции на Украине остается главным приоритетом Москвы, отметив, что на данный момент их можно достичь только военным путем.