В Сербии заявили о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана во время ударов в 1999 году Фото: pixabay.com

Бомбардировки Североатлантическим альянсом Югославии в 1999 году с применением обедненного урана стали бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан. Такое заявление сделал министр здравоохранения Сербии Даница Груичич.

По ее словам, применение обедненного урана привело к росту онкологических заболеваний, а также был отмечен рост бесплодия у мужчин, рост случаев патологий при беременности, аутоиммунных заболеваний всех видов, а также умственных нарушений у детей, которые родились в этот период.

«Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией», - сказала глава ведомства в эфире Радио и телевидения Сербии, выразив надежду, что научная общественность поймет необходимость «исследовать научным путем и особенно - запретить оружие с обедненным ураном».

Напомним, накануне президент Сербии Александар Вучич спросил у Североатлантического альянса, кто дал войскам НАТО право на бомбардировки Югославии в 1999 году.