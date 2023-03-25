Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Президент Сербии Вучич в годовщину натовских бомбардировок Югославии спросил НАТО, какое право альянс имел убивать сербов. Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич спросил у НАТО, кто дал войскам альянса право на бомбардировки Югославии в 1999 году. Вучич сказал об этом накануне 24-й годовщины военной агрессии НАТО против суверенной страны.

«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!», - цитирует Вучича РИА Новости.

Президент Сербии подчеркнул, что Югославия не предпринимала агрессивных действий в отношении какой-либо страны накануне начала натовских бомбардировок и назвал несостоятельными объяснения представителей альянса о том, что акция в отношении Югославии была необходима якобы для предотвращения гуманитарной катастрофы.

«Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства», - сказал Александар Вучич.

Напомним, ровно 24 года назад, 24 марта 1999 года, США и их союзники по НАТО начали бомбардировки Югославии. Тысячи жителей страны, прежде всего мирные люди, стали жертвами той войны. Для достижения «гуманитарных целей» Запад выпустил 3 тысячи крылатых ракет, сбросил 80 тысяч тонн авиабомб, в том числе с обедненным ураном.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО из-за памяти о бомбардировках Югославии в 1999.

О том, как США бомбардировкой Югославии уничтожили международное право, читайте здесь на KP.RU.

Ранее серб поймал США на лжи, опубликовав фото натовских бомбардировок в 1999 году.