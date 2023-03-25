Британский генерал назвал условие для отражения «нападения» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания сможет отразить «нападение» России, если президент РФ Владимир Путин предупредит ее об этом за пять-десять лет, считает генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

«Во времена холодной войны наша армия всегда была готова к бою в течение четырех часов. Теперь Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться», – заявил он в интервью Daily Mail.

По мнению военного, Россия «явно рассержена и перевооружается», поэтому ее боеспособность будет восстановлена после конфликта на Украине. Как отметил отставной генерал, Вооруженные силы Великобритании настолько сильно пострадали от сокращений, что без срочных и больших инвестиций им будет тяжело защищать страну.

Бэрронс отметил, что в численности вооруженных сил между Соединенного Королевства и Россией разительна. По его словам, у Великобритании около 137 тысяч военнослужащих, 227 танков и 5 015 единиц бронетехники, в то время как РФ имеет 1,35 миллиона военных, 12 420 танков и более 30 тысяч бронемашин. Кроме того, отметил он, у России есть 605 военных кораблей, тогда как британский флот обладает только 70 единицами.

Как писал сайт KP.RU, Великобритания в новой стратегии обороны назвала главным приоритетом противодействие «российской угрозе».