Британия в новой стратегии обороны назвала главным приоритетом противодействие «российской угрозе» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обновленной обороной стратегии Великобритании главным приоритетом противодействия бала названа угроза, которую якобы представляют российские действия для европейской безопасности.

«Доклад представляет несколько приоритетов ... Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией», - сказано в заявлении офиса премьера Великобритании, Министерства обороны и Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, опубликованном в понедельник, 13 марта, на сайте правительства.

Обновленная стратегия обороны Великобритании содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Пекина.

Напомним, ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания увеличит оборонные расходы на 5 млрд фунтов на фоне украинского конфликта.