В МИД РФ пообещали жесткий ответ на возможную высылку российских дипломатов из Германии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия даст жесткий ответ на возможную высылку властями Германии российских дипломатов, заявил источник в Министерстве иностранных дел РФ.

По информации ТАСС, «жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов», и он понравится министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок. Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, у главы МИД Германии развилась «шпиономания».

Напомним, ранее стало известно, что Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. По информации издания Focus, германские силовики считают, что аккредитованные в ФРГ российские дипломаты пользуются своим статусом для незаконного получения политической, экономической и военной информации для совершения диверсий и распространения дезинформации.

Как отмечается в сообщении, правительство Германии понимает, что высылка дипломатов будет иметь последствия. Подробностей возможной высылки россиян не приводится.