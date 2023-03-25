МИД Германии планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Анналена Бербок планирует объявит персонами нон грата более 30 российских дипломатов, сообщают немецкие СМИ.

По информации издания Focus, германские силовики считают, что аккредитованные в ФРГ российские дипломаты пользуются своим статусом для незаконного получения политической, экономической и военной информации для совершения диверсий и распространения дезинформации.

Как отмечается в сообщении, правительство Германии понимает, что высылка дипломатов будет иметь последствия. Подробностей возможной высылки россиян не приводится.

Напомним, в апреле прошлого года Германия выслала из страны 40 сотрудников посольства России. После этого МИД РФ сообщил, что российская сторона в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в России персонами нон грата. Глава МИД ФРГ заявила, что считает необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов.