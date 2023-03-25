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НовостиПолитика25 марта 2023 16:57

МИД Германии планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов

Focus: МИД Германии планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Германии планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов

МИД Германии планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Анналена Бербок планирует объявит персонами нон грата более 30 российских дипломатов, сообщают немецкие СМИ.

По информации издания Focus, германские силовики считают, что аккредитованные в ФРГ российские дипломаты пользуются своим статусом для незаконного получения политической, экономической и военной информации для совершения диверсий и распространения дезинформации.

Как отмечается в сообщении, правительство Германии понимает, что высылка дипломатов будет иметь последствия. Подробностей возможной высылки россиян не приводится.

Напомним, в апреле прошлого года Германия выслала из страны 40 сотрудников посольства России. После этого МИД РФ сообщил, что российская сторона в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в России персонами нон грата. Глава МИД ФРГ заявила, что считает необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов.