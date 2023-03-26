Читатели Daily Mail возмутились состоянием армии Британии после обращения генерала Бэрронса к Путину Фото: REUTERS

Читатели британского журнала Daily Mail возмутились состоянием армии Британии после обращения генерала Бэрронса к Владимиру Путину.

Ранее генерал Ричард Бэрронс заявил, что британская армия испытывает нехватку финансирования, из-за чего страдает ее боеготовность. Он обратился к Путину с просьбой предупредить за десять лет, если Россия надумает напасть на Британию.

John_w2020 написал, что «а я думал, что у России только лопаты остались. То Россия слабая и растеряла свое вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться ее!».

Idlapac подчеркнул, что «они используют этот страх перед Россией, чтобы отвлечь от вороха проблем, накопившегося в Великобритании за 30 лет».

ArjunKumarIndia резюмировал, что «мы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Вместо него, у нас теперь 150+ гендеров».

Как писал сайт KP.RU, ранее генерал Бэрронс заявил, что Британия сможет отразить «нападение» России, если президент РФ Владимир Путин предупредит ее об этом за пять-десять лет.

Он подчеркнул, что во времена холодной войны наша армия всегда была готова к бою в течение четырех часов.

По его словам, Россия «явно рассержена и перевооружается», поэтому ее боеспособность будет восстановлена после конфликта на Украине.

При этом генерал отметил, что армия Великобритании настолько сильно пострадала от сокращений, что без срочных и больших инвестиций ей будет тяжело защищать страну.

Кроме того, Бэрронс приводил количественные данные по армии России в сравнении с вооруженными силами Соединенного Королевства.