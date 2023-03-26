«Если дразнить льва – он тебя съест»: Британские пользователи соцсетей призывают Зеленского сдаться Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Читатели британской газеты Daily Mail начали массово призывать президента Украины Владимира Зеленского сдаться, после того как президент России Владимир Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом британцы пишут в комментариях к постам издания.

Так, британцы обратились через комментарии сразу и к Зеленскому, и к его западным союзником, с критикой их действий в украинском конфликте. Люди уверены, что именно решения Запада привели к тому, что Москва впервые с 90-ых годов начала размещать ядерное оружие за пределами российских границ.

«Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?», - пишет один из пользователей.

Другие читатели солидарны с этой позицией. Одни указывают на то, что Запад начал конфликт, вооружив Украину, а теперь сталкивается с последствиями. Другие - открыто заявляют, что если «дразнить льва – он тебя съест». Нашлись и те британцы, которые указали на якобы нормальность размещения американского ядерного оружия в других странах, и упрекнули Запад в двояком и лицемерном отношении к таким же действиям со стороны России. Также началом этой проблемы для Европы некоторые сочли поставки Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему Россия решила разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, и какие преимущества мы от этого получаем на арене мировой политики.