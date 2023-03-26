Зачем Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии: Достанем до любой страны НАТО в Европе

Ракета «Искандера» может бить на 2,5 тысяч километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Какое российское ядерное оружие размещается на на территории Белоруссии?

Это оперативно-тактический комплекс «Искандер» (пока один!) и авиационные ракеты с ядерными боеголовками (10 самолетов ВВС Беларуси переоборудованы под это). Ракета «Искандера» может бить на 2,5 тысяч километров. Авиаракеты – примерно на такую же дистанцию.

Причем, и «Искандер», и самолеты ВВС Беларуси (с ядерным оружием) будут под полным контролем российских специалистов. Именно так нам говорят и американцы, когда мы заявляем, что пилоты ФРГ и Великобритании обучаются использовать ядерные бомбы США. Как сказал Путин, «мы делаем абсолютно так же». Справедливо.

2. Может ли Россия разместить в Беларуси не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие?

Да, может. С согласия Минска. В Беларуси до сих пор в хорошем состоянии более 80 шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Но все будет зависеть от накала противостояния России и НАТО.

3. Что такое «тактическое ядерное оружие»?

Сегодня границы между тактическим и стратегическим ядерным оружием постепенно стираются. Раньше считалось, что главное отличие здесь – в дальности удара и мощности заряда. Теперь такие параметры тактического оружия приближаются к стратегическому.

Судите сами.

Ракета «Искандера» может нести ядерный, осколочно-фугасный, бетонобойный и кассетный заряды на стратегическую дальность (как уже говорилось – 2,5 тыс. км). А вес заряда может составлять 500 килограмм. При этом точность попадания +/- 5 метров – то есть шансов спастись от нее нет! Ядерная боеголовка для «Искандеров» способна обеспечить взрыв в 50 килотонн, что в 3 раза больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Примерно такие же данные и у наших авиационных ракет.

Но, по большому счету, все же это не стратегическое ядерное оружие, к которому относятся, например, межконтинентальные ракеты, несущие по несколько ядерных боеголовок.

4. Как поставки российского «Искандера» и ядерных авиаракет может повлиять на расстановку сил в Европе?

Это позволит «доставать» ядерным оружием до любой страны НАТО в Европе в случае нападения на Россию или Беларусь.

5. А какое ядерное оружие есть у США в Европе?

Ядерные бомбы США уже давно размещены в таких странах как Турция, Германия, Великобритания, Италия, Бельгия, Турция... Причем, экипажи самолетов этих государств (под руководством инструкторов США) учатся применять ядерное оружие по территории России. Хотя по Договору о нераспространении ядерного оружия, управление им не должно передаваться другим странам. Потому, комментируя передачу «Искандеров» и авиаракет Белоруссии, Путин несколько раз повторил – «мы делаем абсолютно так же». И тут США, как говорится, крыть нечем.

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