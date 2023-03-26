Киев потребовал созвать Совбез ООН из-за решения Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии Фото: REUTERS

Киевские власти обратились в Организацию Объединённых Наций, с требованием срочно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной тому стало решение России о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии. Об этом пишет пресс-служба украинского МИД.

Согласно мнению украинских дипломатов, действие России можно расценивать, якобы, как «провокационный» шаг. Киевский режим также обратился к странам G7 и Евросоюзу, призывая повлиять на Минск с целью отказать Москве в размещении ТЯО в Белоруссии. Якобы, согласие на этот план России повлечёт за собой «далеко идущие последствия».

Ранее KP.RU сообщал о том, что британские пользователи социальных сетей призвали Зеленского и Запад отступить, видя размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии следствием ошибочных действий Евросоюза и США.