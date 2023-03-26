Минобороны России сообщило о сбитом ПВО украинском беспилотнике «Стриж» в Тульской области

Беспилотник Ту-141 «Стриж». Фото: Павел Аджигильдяев/ru.wikipedia.org

Министерство обороны России сообщило в воскресенье, 26 марта, о том, что в Кирееве, Тульской области, был сбит украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Киевский режим предпринял попытку нанести удар при помощи БПЛА, однако беспилотник был сбит российским комплексом РЭБ «Поле-21». Куда конкретно он летел, и где стремились нанести удар украинские националисты – неизвестно, однако в Минобороны отметили, что «Стриж» был переделан в так называемый «камикадзе» - то есть нес на борту взрывчатку.

Воздействием комплекса РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя систему навигации беспилотника. После этого аппарат потерял ориентацию в пространстве и рухнул в Киреевске. В Минобороны добавили, что Тульская область надёжно защищена от любых попыток Украины нанести удар – круглосуточное дежурство в регионе несут зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Ранее KP.RU сообщил о том, что правоохранительные органы обнаружили на месте взрыва в Киреевске обломки беспилотника, по которым удалось определить его принадлежность к воздушным силам ВСУ.

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