На месте взрыва в Киреевске Тульской области нашли обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Киреевск, Тульской области, на месте прогремевшего 26 марта взрыва, были найдены обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж». Вероятно, он нёс на себе взрывчатку, и сдетонировал при падении. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Чуть ранее версия, заключающаяся в падении беспилотника, была только догадкой. Однако при детальном обследовании места происшествия были найдены обломки, по которым удалось идентифицировать украинский БПЛА. Сообщается, что он был начинён взрывчаткой, из-за чего и произошёл взрыв.

Напомним, взрыв в Киреевске прогремел в воскресенье, в 15:19. На месте происшествия была обнаружена воронка, пострадали три ближайших здания.

Ранее KP.RU сообщал о том, что взрыв ранил двоих местных жителей - молодых людей 2006 и 2002 годов рождения. Пострадавших не стали госпитализировать - осколочные ранения оказались незначительными. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.