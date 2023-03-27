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НовостиПолитика27 марта 2023 4:53

Объекты базирования носителей суперторпед «Посейдон» на Камчатке построят в 2024 году

ТАСС: Объекты базирования носителей суперторпед «Посейдон» на Камчатке построят в 2024 году
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фото: Олег Кулешов

Фото: Олег Кулешов

Постройку объектов береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые будут носителями ядерных суперторпед «Посейдон», собираются завершить в начале следующего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации.

Источник издания заявил, что в формируемую новую дивизию, в состав которой войдут Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ), будет включен не только упомянутые атомные подводные лодки, «но и другие субмарины» стратегического сдерживания.

Напомним, «Посейдон» является крупной ядерной торпедой с дальностью хода 10 000 км, а также может продвигаться на глубине 1000 метров со скоростью 200 километров в час. Она предназначена для поражения прибрежных городов в качестве оружия ответного удара.