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16 января 2023 9:59

Самое опасное оружие в мире готово: теперь Россию защищают торпеды «Судного дня»

Ядерная торпеда «Посейдон» способна накрыть до 500 километров суши радиоактивным цунами
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Ядерная торпеда «Посейдон» способна накрыть до 500 километров суши радиоактивным цунами. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ядерная торпеда «Посейдон» способна накрыть до 500 километров суши радиоактивным цунами. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пожалуй, ни один вид российского оружия так не «щекочет нервы» Запада и не нагоняет на него такие жуткие страхи, как новейшая ядерная суперторпеда «Посейдон». Даже отдельные и скупые сообщения о ней вызывают в мировой прессе информационный «атомный» взрыв. Ну вот как сейчас, когда ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонке, сообщило: «Первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для атомной подводной лодки спецназначения «Белгород» изготовлен. Раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены».

Можно и к бабке не ходить, - сейчас на Западе поднимется очередное цунами панического воя: «Кремль снова бряцает оружием». Или наоборот – «Россия опять блефует своим мифическим супероружием». «Посейдон» действительно окутан туманными мифами, поскольку реальные его характеристики засекречены, а тем, которые уже засвечены, вряд ли можно верить в полной мере.

Странностей и загадок действительно много. Я и сам страшно был поражен, когда лет 6 назад на наше ТВ выскользнула съемка (из стен Минобороны!) макета некоего изделия «Статус-6», которое затем и было переименовано в «Посейдон». Невольно подумалось, что утечка была осмысленной, что идет хитрая игра с Западом, дабы не только показать ему — с нами шалить нельзя. Но и вынудить к трате миллиардов на поиск противоядия. Или быть сговорчивее при при заключении новых договоров о сокращении оружия.

Но потом оказалось, что все делается всерьез, - ядерную торпеду продолжают доводить до ума, что под нее модернизируют атомные подлодки. И даже создают новые, специальные. Такие, например, как «Белгород», которая недавно успешно завершила бросковые испытания «Посейдонов» (то есть – их массово-габаритных макетов), а теперь готовится принять реальные торпеды на борт. Любопытно, что именно под них и перестраивался «Белгород», который теперь стал самой большой атомной подлодкой в мире. А вот будет на ней 2 или сразу 6 «Посейдонов», - это пока секрет.

Ну а что это за зверь такой, - «Посейдон»? Что о нем уже известно?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Плывет 100-тонная махина со скоростью 200 км/час

«Посейдон» — не просто самая крупная в мире торпеда (ее вес в 30 раз больше средней стандартной торпеды). Это - подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Создан для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника, для поражение кораблей и военно-морских баз

посредством ядерного взрыва и обширного радиоактивного загрязнения сухопутной и морской территории.

Его кодовое обозначение в НАТО — Kanyon.

Достоверной информации о его характеристиках нет, разные источники назвали длину в 16—24 м, диаметр — в 1,5—2 м, масса — около 100 тонн. Представители российской оборонки не исключают возможность применения «Посейдона» и как тактического ядерного оружия против авианосцев.

Как следует из презентации ядерной торпеды, проектная глубина погружения устройства - до 1 км. Заявленная скорость — 100 — 130 км/ч. Хотя мелькают и 200 км/ч. В любом случае, скорость современных атомных подлодок вдвое-втрое меньше.

Аппарат управляется со специальных командных кораблей. Сообщалось о планах строительства 4 подлодок - носителей «Посейдона (по 2 для Северного и Тихоокеанского флотов). Влиятельный журнал The American Conservative назвал «Посейдон» «потенциальным убийцей Нью-Йорка».

В США это оружие уже прозвали “машиной судного дня”. Такое название «Посейдону» дали по той причине, что он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивное цунами высотой в 300-500 метров и зайти в глубь материка до 500 км на равнинной местности.

Опасность подводного беспилотника состоит также в том, что он способен добраться до берегов противника незамеченным, так как работает бесшумно.

«Посейдон» получил свое название после всероссийского голосования “Выбор народа”. Любопытно, что в госконтрактах аппарат имеет другое название — “Цефалопод”. Cephalopoda — это головоногий моллюск (осьминог), которому приписывают высокие умственные способности.

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ