Шойгу поставил задачу предприятиям ОПК продолжать наращивать производство оборонной продукции Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу перед предприятиями ОПК наращивать объемы производимой продукции. Задание включает выпуск всей номенклатуры продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа.

Глава минобороны РФ в рамках рабочей поездки проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Он проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске военных товаров для обеспечения спецоперации.

Сергей Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра, а также неуправляемых авиационных ракет. Министр проинспектировал работу участков контроля выпускаемой продукции.

После всех этих мероприятий Шойгу провел рабочее совещание, на котором озвучил задачи по дальнейшему увеличению производств.

В свою очередь руководители предприятий доложили о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа. Также они сообщили, что благодаря проектам по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда, в несколько раз выросли объемы выпускаемой продукции. До конца 2023 года их удастся увеличить еще в 7-8 раз.

Ранее президент Владимир Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ и поддержку ОПК.