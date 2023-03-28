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НовостиОбщество28 марта 2023 12:59

Шойгу поставил задачу предприятиям ОПК продолжать наращивать производство оборонной продукции

Министр обороны РФ проверил ход выполнения предприятиями ОПК госзаказа
Мила ГЕНЬ
Шойгу поставил задачу предприятиям ОПК продолжать наращивать производство оборонной продукции

Шойгу поставил задачу предприятиям ОПК продолжать наращивать производство оборонной продукции

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу перед предприятиями ОПК наращивать объемы производимой продукции. Задание включает выпуск всей номенклатуры продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа.

Глава минобороны РФ в рамках рабочей поездки проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Он проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске военных товаров для обеспечения спецоперации.

Сергей Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра, а также неуправляемых авиационных ракет. Министр проинспектировал работу участков контроля выпускаемой продукции.

После всех этих мероприятий Шойгу провел рабочее совещание, на котором озвучил задачи по дальнейшему увеличению производств.

В свою очередь руководители предприятий доложили о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа. Также они сообщили, что благодаря проектам по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда, в несколько раз выросли объемы выпускаемой продукции. До конца 2023 года их удастся увеличить еще в 7-8 раз.

Ранее президент Владимир Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ и поддержку ОПК.