Путин призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ и поддержку ОПК

Владимир Путин Фото: REUTERS

Выделяемые из российского бюджета средства на гособоронзаказ и поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны тратиться рационально. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в выступлении на коллегии Генпрокуратуры в среду, 15 марта 2023 года.

"Их мы выделяем в достаточном объеме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом", - уточнил глава государства.

В связи с этим президент поручил Генпрокуратуре следить за реализацией мероприятий по модернизации отрасли, отметив, что работа должна вестись "в высшей степени эффективно".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении россиян для последующего трудоустройства в предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кабмин выделит более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение свыше 12 тысячам граждан.

Напомним, Владимир Путин заявил о том, что для достижения стабильности и мира стране необходимо проявить консолидированность, объединиться ради общего блага и победы. Россия борется за своих людей, а в связи с западными планами о раздроблении великой страны на части - и вовсе за само существование РФ как государства.