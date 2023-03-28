Приложение сервиса «Самокат» заработало после сбоя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильное приложение сервиса доставки еды «Самокат» снова доступно пользователям после сбоя, рассказали в пресс-службе сервиса.

Как передает ТАСС, сервис восстановил работу и доступен в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 28 марта, клиенты российского сервиса экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения и веб-версии сайта.

Сбои наблюдались во всех регионах, где запущен «Самокат». Долгое время при попытке запустить мобильное приложение клиенты видели надпись «Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем». Такая ситуация была на смартфонах с операционной системой как Android, так и iOS. Сайт доставки также работал с перебоями.

Напомним, 18 марта произошел масштабный сбой в работе «ВКонтакте». Большинство пользователей жаловались на полную невозможность пользоваться соцсетью, еще часть людей сообщали о проблемах с приложением и мессенджером.